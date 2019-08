In der Saisonvorbereitung näherten sich beide Spieler und Verein wieder an. "Jérôme hat einen guten und richtigen Schritt getan. Er kam körperlich in einer guten Verfassung hierher", sagte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge nach der US-Tour des Teams Ende Juli: "Auch wie er sich innerhalb der Mannschaft und des Clubs verhalten hat, war positiv. Dementsprechend hat er hier auch Pluspunkte gesammelt."