Renato Sanches: "Ich habe es genossen"

Es war ein Märchen, diese Wiederauferstehung des einstigen Problemfalls. Sein erstes Pflichtspieltor in seiner Heimatstadt, in seinem Heimstadion, vor seinen Heimfans. Nach zwei Jahren der Entbehrungen und Enttäuschungen. München und Swansea, irgendwo an der walisischen Küste, so lauteten seine Stationen nach dem 35-Millionen-Euro-Transfer im Sommer 2016.

Eine gewisse Melancholie und Chancenlosigkeit begleiteten sein erstes Jahr in München, in der Premier League reifte er nicht, sammelte nur noch mehr Frust und Heimweh an. Zwei Jahre Fado, diese meist sehr melancholische Nationalmusik Portugals. Ein Spiel, ein Antritt, ein Tor und eine Geste seiner Fans machten Sanches zu einem glücklichen Mann.

"Ich fühle mich so gut in diesem Moment, habe hier zehn Jahre gespielt", meinte er in passablem Englisch und fügte immer wieder die Vokabel "happy" hinzu. "Ich bin glücklich, dass ich gespielt und ein Tor geschossen habe. Ich habe es genossen." Was für ein Comeback.

Uli Hoeneß über Sanches: "Wir haben jetzt einen Neuzugang"

"Herzlichen Glückwunsch", rief ihm Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei der Bankettrede im Hotel Ritz Carlton in Lissabon kurz vor Mitternacht zu. "Du hast die Chance bravourös genutzt, du hast gut, sehr gut gespielt." Uli Hoeneß meinte verzückt: "Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr für den Jungen gefreut."

Dann betonte der Präsident: "Wir haben jetzt einen Neuzugang, einen Neuzugang. Für all die Schlaumeier, die gesagt haben, wir hätten zu wenig Spieler."

Doch kann sich Sanches im prominent besetzten Bayern-Mittelfeld rund um Javi Martínez, James Rodríguez sowie Thiago (leicht angeschlagen) und Thomas Müller und Leon Goretzka (jeweils nur eingewechselt) behaupten? "Er hat dem Druck standgehalten", fand Matthäus, "Renato hat gezeigt, dass er für Bayern ein wichtiger Spieler werden kann." Es liegt an ihm.

