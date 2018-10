Vergibt die Queen einen Titel? Meghan und Harry werden Eltern: Alle Fakten zum nächsten Royal Baby

Wann hat die Queen von ihrem Urenkel erfahren?

Queen Elizabeth II. (92) und andere hochrangige Royals wurden laut BBC bereits am Freitag über Meghans Schwangerschaft informiert, als die Mitglieder der königlichen Familie sich in Windsor zur Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) versammelten. Meghan nahm an der Hochzeit zusammen mit Prinz Harry teil und trug dabei einen langen, dunkelblauen Mantel, der bereits zu Spekulationen führte, sie könne schwanger sein. Genau wie die beiden dicken Ordner, die die 37-Jährige sich bei ihrer Ankunft in Sydney vor den Bauch hielt. Am Dienstag werden die beiden Royals in Australien den ersten offiziellen Termin wahrnehmen - und sicher eine Menge Glückwünsche erhalten. An dem Plan für die Reise, die Meghan und Harry neben Australien auch nach Neuseeland, Fidschi und Tonga führt, soll sich wegen der Schwangerschaft nichts ändern.