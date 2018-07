München - Am 6. Mai 2013 startete das Gerichtsverfahren gegen fünf Personen, die angeklagt sind, an den Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) beteiligt gewesen zu sein – darunter mehrfacher Mord, Sprengstoffanschläge sowie Raubüberfälle. Die Hauptangeklagte ist Beate Zschäpe, der Mittäterschaft an den Morden sowie die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen werden. Vier weitere Personen sind wegen Beihilfe angeklagt. Am 11. Juli 2018, etwas mehr als fünf Jahre nach dem ersten Verhandlungstag, wird das Urteil im Mammut-Prozess erwartet.