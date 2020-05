München - Die Befürworter eines Saisonabbruchs in der 3. Liga geraten immer mehr unter Druck. Nachdem sich der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bereits mit deutlichen Worten in Richtung der Klubs wandte, legte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel vom TSV 1860 am Donnerstag nach.