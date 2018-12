…die Perspektive der Sechzger: "Es war diese Message, die ich schon mehrmals an den Verein gerichtet habe: Es geht nur zusammen. Man muss sehen, dass man auf einen Konsens kommt und sich klare Ziele setzt - und diese Ziele auch gemeinsam verfolgt. Anders wird es nicht funktionieren."

Bierofka vertraut Lex und adelt Mölders

…Stefan Lex: "Ich habe im Training schon gemerkt: Es wurde von Woche zu Woche besser und man hat gemerkt, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Das war uns klar, das war dem Jungen klar. Wir haben nie den Glauben an ihn verloren. Ich denke, es war auch ganz wichtig, dass wir immer gesagt haben: 'Stefan, mach weiter, deine Zeit wird kommen.' Jetzt ist er wirklich in einer sehr guten Verfassung."

…Nico Karger: "Er ist seit dreieinhalb Jahren mein Spieler und ich weiß ganz genau, wo ich bei ihm die Hebel ansetzen muss. Er spielt auch zum ersten Mal Dritte Liga und braucht auch ein bisschen, um diese Konstanz reinzubringen. Man kann nicht immer auf die 100 Prozent kommen, aber man kann immer auf den Platz gehen und soviel Konstanz haben, dass wir unsere Gegner schlagen können."

…Sascha Mölders: "Sascha ist, egal, ob er spielt oder nicht spielt, ein ganz wichtiger Spieler. Einfach durch seine Art und Weise, wie er den Fußball lebt. Er ist in Spieler, der Sachen ganz klar anspricht. Er ist kein Diplomat, um es mal so auszudrücken, und das finde ich gut bei ihm: Wenn ihm etwas auffällt, spricht er es ganz klar an. Wenn er auf den Platz geht, will er gewinnen - und das ist Gold wert für einen Trainer."

…seine Vorgabe bis zur Winterpause: "Ich bin nicht der Freund davon, Punkte vorzugeben. Jedes Spiel ist für mich ein eigenes Spiel. Wir fahren aber garantiert nicht hin morgen, um das Spiel zu verlieren. Mit der Einstellung gehen wir rein und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Dann haben wir noch Jena und Lautern zuhause. Ich hoffe einfach, dass sie die Leistung gegen Zwickau bestätigen können, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir Spiele gewinnen werden."

Bierofka referiert über Chancenverwertung

…die Abstiegsränge: "Ich schaue nicht nach unten, sondern ich schaue, dass wir die Spiele gewinnen. Relevant wird es, wenn die Saison dem Ende zugeht, so wie im letzten Jahr. Dann kommt die 'money time' - die entscheidenden Spiele. Erst am Ende weiß man, wo man steht. Jetzt zu sagen: 'Wenn wir zwei Mal verlieren, spielen wir gegen den Abstieg und wenn wir zwei Mal gewinnen, um den Aufstieg', macht überhaupt keinen Sinn. Wir müssen jetzt einfach unsere Punkte sammeln und holen."

…die Entwicklung der Mannschaft: "Ich rechne im Fußball immer mit Wahrscheinlichkeiten: Je besser man die Mannschaft entwickelt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Spiele auch gewinnen."

…die Chancenverwertung: "Das ist immer eine gewisse Frage des Selbstvertrauens. Jetzt haben wir gewonnen, damit haben wir mehr Selbstvertrauen. Zuletzt ging es mehr um Details, die wir besser machen können, auch defensiv. Wir machen natürlich auch Torschusstraining - aber: Ich kann hier nicht 20.000 Zuschauer hinstellen. Training und Stadion sind zwei paar Schuhe."

