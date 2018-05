Österreich hat sich zwar nicht für die WM qualifiziert, dennoch nutzt Österreichs Nationaltrainer Franco Foda die kommenden Wochen, um sein Team in einigen Freundschaftsspielen zu testen. Neben dem Nachbarschaftsduell gegen Deutschland (Samstag, 18 Uhr, live im ZDF) spielt das Team noch in Innsbruck gegen Russland (30. Mai, 20.45 Uhr) und in Wien gegen Brasilien (10. Juni, 16 Uhr).