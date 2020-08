München – Der Briefkasten der Kommunalen Verkehrsüberwachung an der Pilgersheimer Straße 20 ist mit Paketband zugeklebt. "Bitte hier nichts einwerfen. Bitte ausnahmslos alle Sendungen im vierten Stock abgeben", steht kleingedruckt darunter. Denn die Kommunale Verkehrsüberwachung, die zum Kreisverwaltungsreferat (KVR) gehört, zieht in diesen Tagen um ins neue Dienstgebäude an der Implerstraße 13.