Salihamidzic vor wichtigen Entscheidungen

Beim FC Bayern stehen in den kommenden Wochen und Monaten wichtige Entscheidungen an – die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters müssen die zweite Phase des Umbruchs vollziehen. Allen voran Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der einer der Hauptverantwortlichen für die Kaderplanung ist. Der Bosnier hat seit seiner Zeit in der Führungsriege allerdings nicht den leichtesten Stand, immer wieder wurde der 42-Jährige von Fans und TV-Experten für seine Aussagen, manchmal gar für sein vermeintlich unsouveränes Auftreten, kritisiert.