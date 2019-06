Die Ikonen: Maier, Kahn, Neuer

Das Pokalfinale hat gezeigt, dass Manuel Neuer (33) wieder in der Weltklasse angekommen ist. Gegen Weißrussland wird der Bayern-Kapitän im Tor stehen. Das bestätigte Köpke: "Ich bin froh, dass er nach seiner Verletzung so stark zurückgekommen ist. Das ist nicht selbstverständlich." Seit 2010 ist Neuer die Nummer eins beim DFB, seit 2011 beim FC Bayern – und spätestens seit dem WM-Triumph 2014 eine Torwart-Ikone.

Diesen Status hat auch Oliver Kahn (49) erreicht – und das ohne WM-Titel. Der Titan spielte von 1994 bis 2008 bei Bayern, holte den Champions-League-Titel, absolvierte zudem 86 Länderspiele und wurde 2002 Vize-Weltmeister.

Einen Platz höher aufs Treppchen schaffte es 1974 Sepp Maier (75). Die Katze von Anzing wurde zuvor schon Europameister 1972, insgesamt viermal Meister mit Bayern und holte vier Europacups. Maier ist mit seinen 95 Einsätzen Rekordtorhüter der Nationalelf und mit 699 Pflichtspielen bis heute Rekordspieler des FC Bayern. Eine Legende.

Ach ja: Auch Toni Schumacher spielte zum Ende seiner Karriere bei den Münchnern (1991/92), kam auf immerhin acht Einsätze. Doch seine Laufbahn im DFB-Tor war da schon einige Jahre vorbei.

Die Ersatzmänner: Auman, Junghans, Butt

Im Herbst seiner Karriere erlebte Hans-Jörg Butt (45) noch mal eine Hochphase. Mit dem FC Bayern gewann der Keeper 2010 das Double aus Meisterschaft und Pokal, in der Champions League ging's bis ins Endspiel (0:2 gegen Inter). Butt durfte anschließend als dritter Torhüter mit zur WM – und im Spiel um Platz drei gegen Uruguay (3:2) sogar in der Startelf ran. Überraschend: Butt gelang in seinen vier Länderspielen kein einziges Elfmetertor.

Das schaffte Raimond Aumann (55) in seinen vier Partien für Deutschland ebenfalls nicht, doch der langjährige Bayern-Keeper (1982 bis ‘94) schoss – anders als Butt – auch keine Strafstöße. Dafür hielt er in 268 Spielen für Bayern 100 Mal seinen Kasten sauber. Ist ja auch was. Walter Junghans (60) brachte es auf immerhin 96 Partien für Bayern, 1984 gehörte er der deutschen Olympia-Auswahl an (ohne Einsatz).

Ob Ulreichs DFB-Karriere erfolgreicher verlaufen wird?