Beim Bundesliga-Spiel in Sinsheim hatten Bayern-Anhänger den Milliardär Hopp mit Spruchbändern schwer beleidigt. Die Partie war daraufhin zweimal von Schiedsrichter Christian Dingert unterbrochen worden. In den letzten 13 Minuten spielten die beiden Mannschaften nur noch symbolisch den Ball hin und her. Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sprach von "einem schwarzen Tag für den Fußball" und kündigte harte Sanktionen gegen die Urheber der Aktion an.