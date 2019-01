Nie, so Luft, hätte er daran gedacht, sein Idol einmal persönlich zu treffen. Und dann auch noch so exklusiv wie jetzt, als sie erst gemeinsam beim Rundgang durch das Feuerwehrhaus über ihre gemeinsame Liebe zu Hunden plauderten – bevor Müller Luft im Audi Q8 über die A99 zur Raststätte Vaterstetten chauffierte, wo dann als nächster Überraschungsgast David Alaba einstieg. "Völlig irre", sagte Luft später, "und die beiden waren im Gespräch so entspannt und locker, so, als würden wir uns schon seit vielen Jahren kennen." Die Fahrt endete schließlich in der Säbener Straße, wo als dritter Bayern-Star Sven Ulreich im Fanshop ein von allen Profis handsigniertes Trikot überreichte – und Thomas Luft dann schließlich zu Tränen rührte. Zum Abschied gab es noch ein gemeinsames Gruppenfoto, als ewige Erinnerung an diesen unvergessenen Tag, an dem die Bayern Danke sagten. An Thomas Luft und an das Ehrenamt. Habe die Ehre.