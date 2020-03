Clara Nitsche (22) von der Grünen Jugend wird ebenfalls in den Stadtrat einziehen. "Auf jeden Fall eine super Bestätigung, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat", sagt Nitsche, die Soziale Arbeit studiert. Mit ihr zieht als neue Grünen-Stadträtin auch die junge Julia Post ein, Gründerin von "Coffee To Go Again".