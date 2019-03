Über 100.000 Menschen leisten ihre Unterschrift für das Volksbegehren

Am Freitag haben die Organisatoren, die sich unter anderem für einen besseren Personalschlüssel und strengere Hygienevorschriften in Bayerns Krankenhäusern einsetzen, die gesammelten Unterschriften an das Innenministerium in München übergeben. Dieses muss nun innerhalb von sechs Wochen prüfen, ob der vorgelegte Gesetzentwurf rechtlich einwandfrei ist. Wenn das der Fall ist, kommt es zum Volksbegehren.