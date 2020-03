Gresler, aktuell noch in der U17 tätig, durfte bereits mit ins Trainingslager nach La Manga fahren – Trainer Michael Köllner scheint also einiges vom Jungspieler zu halten. In der aktuellen U17-Saison in der Bayernliga konnte der Linksverteidiger, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, in zwölf Spielen vier Tore erzielen und drei weitere Treffer vorbereiten.