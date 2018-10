In der Regionalliga Bayern belegt der kommende Gegner aus Buchbach derzeit den 10. Tabellenplatz. In der vergangenen Saison gab es im Hinspiel einen 1:0-Erfolg für Buchbach, im Rückspiel setzten sich dann die Münchner mit 2:1 durch. (Lesen Sie auch: Was Buchbach zum Toto-Pokal-"Angstgegner" macht)

Die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka ist seit fünf Spielen ohne Sieg – zuletzt gab es eine bittere 0:1-Niederlage beim SV Meppen. Gegen Buchbach muss wieder mal ein Sieg her, auch um das Selbstvertrauen innerhalb des Teams wieder aufzubauen.

Verzichten muss Sechzig definitiv auf Jan Mauersberger, der im Spiel gegen Meppen eine Mittelgesichtsfraktur erlitt. Außerdem fallen (wohl) Phillipp Steinhart (Muskelverhärtung) und Nicholas Helmbrecht (Patellasehnenprobleme) aus.

TSV Buchbach gegen TSV 1860: Die AZ zeigt die Partie ab 19.25 Uhr exklusiv im Video-Livestream unter az-muenchen.de