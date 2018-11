Hasan Ismaik lässt sich gerne bitten

Nun ist auch das nichts Neues, dass sich der Investor gerne mehrfach bitten lässt und auch auf Zeit spielt. Würde das Geld jedoch nicht oder zu spät fließen, käme Sechzig richtig in Schwierigkeiten: So könnte die KGaA ihren Zahlungsverpflichtungen im weiteren Saisonverlauf nicht nachkommen. Diese Woche, so erwarten es die Löwen, sollen die zwei Millionen übrigens eintreffen.