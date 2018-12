Lex harmoniert bestens mit Mölders

Der Torschütze zum 1:0, als er mit einem Lupfer den Grundstein zum ersten Dreier seit vier Spielen legte, zeigte gegen Zwickau zwei Dinge: Der 29-Jährige kommt in der 3. Liga selbst immer mehr in Fahrt. (Lesen Sie hier: DFB-Vize stellt klar - Montagsspiele in der 3. Liga bleiben!)