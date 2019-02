München - Ein wenig weht ja immer auch die gute alte Zeit über Giesing. Und so war auch das Testspiel am Mittwochnachmittag ein Schweif in die Vergangenheit. Genauer gesagt in die Bundesliga-Saison 1999/2000. Jene Spielzeit, als Werner Lorant die Löwen bis in die Champions-League-Qualifikation führte - und der SSV Ulm 1846 nach nur einem Jahr Erstklassigkeit direkt wieder abstieg.