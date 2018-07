Klassen trainiert mit Bierofka-Team

Klassen soll demnach mit der Drittligamannschaft von Daniel Bierofka trainieren, vornehmlich aber in der U19 zum Einsatz kommen. "Wir wollen in dieser Saison mit der U19 unbedingt in die Bundesliga aufsteigen. Deswegen wird Leon bei uns Großteils das Training mitmachen, aber meistens in der U19 spielen, weil wir einfach wollen, dass die U19 möglichst rasch wieder in die Bundesliga hochgeht", meinte Gorenzel. "Das ist ganz, ganz wichtig für das NLZ. Nochmal: Wir halten von ihm sehr viel."