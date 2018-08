Nach dem Vormittagstraining hüpften Daniel Wein und Co. in den wenige hundert Meter vom Trainingsgelände entfernten Auer Mühlbach. "Der Bach ist leider auch schon Badewanne", sagte der braun gebrannte Übungsleiter der Sechzger. Nicht Daniel Bierofka, der in Hennef seine Fußballlehrer-Lizenz einsacken möchte, auch nicht Günther Gorenzel, der selbige bei einem Lehrgang in Dresden auffrischen muss. Sondern Assistent Oliver Beer. "Ich sehe vielleicht südländisch aus", erklärte der 38-Jährige, "aber ich bin gebürtiger Regensburger und mir macht die Hitze auch zu schaffen."