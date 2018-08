Gorenzel: Hiller-Verlängerung nur noch Formsache

Für Hiller stellt sich künftig möglicherweise noch öfter die Frage: Sechzig oder Schaufenster? Im Trainingslager in Bodenmais hatte er noch erklärt, Angebote von höherklassigen Klubs zu haben. Dabei möchte der langjährige Löwe eigentlich seinem Herzensverein treu bleiben. Der im kommenden Sommer auslaufende Vertrag soll schon seit geraumer Zeit verlängert werden, nach AZ-Informationen liegt der Spielball aktuell beim Verein. Gorenzel dazu: "Nachdem die Geschichte mit den zwei Millionen Euro durch die Genuss-Scheine von Hasan Imsaik offiziell geworden ist und das Geld nun wirklich fließt, gehe ich davon aus, dass die Verlängerung nur noch eine Formalie ist." Demnach soll der Profi "in den kommenden Wochen" unterschreiben.

Hillers Pokalauftritte sollen also (vorerst) keine Bühne sein, um sich für andere Vereine zu empfehlen. Sie sollen Hiller in der Rolle des Herausforderers zu Höchstleistungen antreiben. Wie weit es die Sechzger in den Pokalwettbewerben schaffen, hat unter anderem Hiller in der Hand.