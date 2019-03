Stimoniaris: "Allein Reisinger hat die Tür zugeschlagen"

Klingt danach, als würden Sie die Sponsorenakquise an Ihre Präsidentschaft knüpfen. Kritiker könnten argumentieren: Wenn Herrn Stimoniaris Sechzig am Herzen liegt, warum hilft er nicht auch so?

Macht er ja: MAN unterstützt im Rahmen einer Premiumpartnerschaft 1860. Außerdem haben wir eine Ausbildungskooperation gegründet und gleichzeitig hat man auch für den e.V. sechs Kleinbusse zur Verfügung gestellt. Mahag, eine weitere Tochter des VW-Konzerns, ist Sponsor, und was Hasan betrifft: Ich habe ihn überzeugt, die zwei Millionen Euro zu geben, in Genuss-Scheinen. Stefan Lex, Quirin Moll, die Vertragsverlängerungen von Sascha Mölders und des Trainers – das hat nur so funktioniert. Wenn sechs Monate später schon 1,5 Millionen Euro aufgebraucht sind, ist das nicht unsere Schuld. Und es war einzig und allein Reisinger, der die Tür zugeschlagen hat, als er meinte, dass er selbst keine Genussscheine mehr annehmen wolle, und schon wurde der Zweijahres-Plan wieder über den Haufen geworfen.

In der "SZ" erklärten Sie kürzlich, zuletzt hätte die Weisung der Vereinsoberen gegolten, keine Genuss-Scheine anzunehmen – ohne die Möglichkeit einer weiteren Ausgabe bei sofortiger Überweisung. Gibt es einen neuen Stand?

Nein, aber demnächst soll eine Aufsichtsratssitzung stattfinden. Und ganz grundsätzlich: Es kann ja nicht sein, dass Reisinger immer wieder die Spielregeln ändert und sich am Ende darin sonnt, wenn doch noch irgendwoher Unterstützung kommt. Hasan und ich stehen dazu: Wir wollen Bierofkas Wünsche erfüllen. Aber ich denke, es ist nachvollziehbar, dass das zu unseren Bedingungen passiert. Und damit sind keine Forderungen unsererseits gemeint, wie immer kolportiert wird.

Das Thema Jugendarbeit scheidet ebenfalls die Geister. Reisinger will die U19 und U21 aus der KGaA in den Verein zurückführen, Sie haben kürzlich von einer Stiftung nach dem Vorbild des SC Freiburg gesprochen. Können Sie das konkretisieren?

Wir müssen alle anpacken, dass unsere Herzkammer Nachwuchsfußball wieder Sauerstoff bekommt. Die Jugendförderung ist auf meiner Prioritätenliste ganz oben. Man braucht dazu aber viel Geld, um mit den anderen bayerischen Teams mitzuhalten. Von einer solchen Stiftung würde auch der e.V. profitieren. Auch hier habe ich klare Vorstellungen und Leute, die das unterstützen würden. Profis, Jugend, Stadionfrage – ich habe dem Verwaltungsrat ein Konzept mit klaren Vorstellungen vorgelegt.

"Man braucht keine 40.000 im Grünwalder"

Damit sind wir beim Grünwalder Stadion angelangt. Sie haben jüngst eine Pacht ins Spiel gebracht.

Fragen Sie Herrn Reisinger, wie viel es aktuell abwirft. Ich bin gespannt auf seine Antwort. Er wird Ihnen nicht antworten. Das macht er immer so, wenn ihm etwas unangenehm ist. Dann gehen sie alle auf Tauchstation und sitzen die "Gefahr" aus. Die Kosten für die Stadionmiete, für die VIP-Hütte, für das Sicherheitspersonal und den MVV sind ungefähr dreimal so hoch wie die Mietkosten für das Fritz-Walter-Stadion (in Kaiserslautern. d. Red.) – und wir reden hier von einem modernen Stadion. Jedes Jahr, das wir länger diskutieren, macht es schwerer. Wenn die Machbarkeitsstudie veröffentlicht wird, muss man in die Gänge kommen.

Und wie?

Wenn man das Grünwalder pachtet, kann man es im Einvernehmen mit der Stadt und den Anwohnern umbauen. Man braucht keine 40.000 Zuschauer. Es braucht keine größenwahnsinnigen Pläne. 25.000, Business Seats und Logen, Tauglichkeit für höherklassigen Fußball. Glauben Sie mir: Auch hier gibt es Möglichkeiten, das zu finanzieren. Aber der Weg, der jetzt eingeleitet wird, ist hochgefährlich. Ich habe sogar große Zweifel, ob wir die Mannschaft, die uns aktuell Freude bereitet, überhaupt halten können. Und das alles nur, weil Herr Reisinger seine 50+1-Muskeln spielen lassen will?

"Sonst stirbt der Mythos 1860"

Trotz alledem dürfte der ismaik-kritisch besetzte Verwaltungsrat auf Reisinger setzen. Was hieße das für Sie?

Wenn sich das Gremium gegen mich entscheidet, ist es eben so. Ich bin Aufsichtsrat und das werde ich auch bleiben. Diese Aussagen, nicht mehr Geld auszugeben als man einnimmt – das ist doch alles nur Alibi. Verstehen Sie mich richtig: Ich bin auch nicht für eine Schuldenpolitik, aber der TSV braucht eine sportliche und wirtschaftliche Zukunft. Sonst stirbt der Mythos 1860. Und leider ist es so, dass in 90 Prozent der Fälle Geld doch Tore schießt. Bis wann will man schuldenfrei sein? Bis 2060 oder doch 2090? Geld verdienen kann ein Verein wie wir nur in der Ersten oder Zweiten Liga. Mit Bierofka hat Sechzig das Gesicht des Vereins als Trainer, mit Günther Gorenzel einen kompetenten Sport-Geschäftsführer. Muss man sie nicht unterstützen?

Aus sportlicher Sicht wäre das durchaus sinnvoll – wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen.

Es wäre ein großer Fehler, sie nicht zu unterstützen. Wenn Bierofka spürt, dass er mit 1860 nicht mehr weiter kommt, wird er irgendwann einen anderen Weg einschlagen müssen. Wir laufen Gefahr, ihn mittelfristig zu verlieren. Ich sage das in aller Deutlichkeit: Bierofka ist der erste Trainer seit Werner Lorant, der bei allen ankommt und eine Super-Performance abliefert. Und ich sage Ihnen was: Er kann nicht nur den Tiger, sondern auch den Löwen reiten.

