TSV 1860 München gegen FK Ufa

Seit zwei Tage weilen die Löwen im Trainingslager in Kössen (Tirol), und natürlich steht auch hier ein Testspiel an. Gegner des TSV 1860 München diesesmal: der russische Erstligist FK Ufa.

Für Daniel Bierofka und Günther Gorenzel verliefen die bisherigen Tests ja durchaus erfreulich, es gab keine einzige Niedelage. Dennoch wollte man noch an einigen Abläufen arbeiten, vor allem die Offensivkräfte schlugen noch nicht allzu groß ein. In Kössen dabei ist auch der (bislang) letzte Neuzugang der Löwen, Simon Lorenz.

Nach dem Trainingslager wird es dann langsam heiß für den TSV 1860 München, Ende Juli startet die Saison in der 3 Liga. Die Löwen müssen dabei auswärts in Kaiserslautern ran, der DFB hat nun auch die genauen Spieltermine terminiert. Mehr dazu lesen Sie hier. Und: Der Auftakt wird live in der ARD übertragen.