TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken: Die Löwen vor der Rückkehr in den Profifußball

Was war das für ein Spiel im kleinen Völklingen: Die Löwen gewinnen gegen den Meister der Regionalliga Süd-West mit 3:2 - die Sechzger stehen ganz dicht vor der Rückkehr in den Profifußball. Vor allem Oldie Sascha Mölders überragte (Note 1, hier gibts die Einzelkritik) beim Auswärtserfolg, der Stürmer schoss zwei Tore - vielleicht die, an die man sich auch in vielen vielen Jahren noch erinnern wird.

Doch noch sind die Löwen nicht durch - vor allem Trainer Daniel Bierofka mahnt: " Jetzt ist ein Spiel vorbei, trotzdem wir es am Sonntag nochmal eine Mammutaufgabe für uns, diese Mannschaft zu verteidigen". Denn eins ist auch klar: Saarbrücken hat absolut nichts zu verlieren, die Mannschaft wird in München alles geben.

Unschöne Fan-Szenen im Hinspiel

Alles geben werden vermutlich auch wieder die Fans - im guten wie im negativen Sinne. Im Hinspiel in Saarbrücken fielen sowohl die Anhänger des TSV 1860 München als auch des 1. FC Saarbrücken mit Pyros auf. Die Saarbrücker Ultras machten auch schon vor dem Spiel mächtig Alarm, außerdem gab es Spuckattacken gegen Nico Karger und einen Becherwurf gegen DFB-Vize Rainer Koch.

Dennoch, das Spiel war ein Highlight, auch für den übertragenden "BR". Der Sender fuhr mit der Live-Schalte ein Traumquote ein.