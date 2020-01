"Das Ende des Trainingslagers ist gekommen – Zeit, um Bilanz zu ziehen und von meiner Seite Danke zu sagen", erklärte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel vor der Rückreise des TSV 1860 ins kalte Deutschland. Der 48-Jährige dankte auch den Sponsoren, die erstmals in ein Trainingscamp in größerer Zahl mitgereist waren. "Hier nehme ich viele positive Dinge wahr, ich nehme viel Miteinander wahr", urteilte Gorenzel – und schob in sportlicher wie vereinspolitischer Hinsicht vor dem Auftakt der Rest-Rückrunde am Samstag (14 Uhr) im Grünwalder Stadion eine Mischung aus Appell und Wunsch hinterher: "Wir müssen diesen Schwung im gesamten Verein mitnehmen, um die Basis zu schaffen, für zukünftige Entscheidungen."