Bierofkas Philosophie – Drei Maß: Sechzig sei „kein Aufsteiger wie jeder andere“, urteilte Wehen-Trainer Rüdiger Rehm und lobte Bierofkas Spielstil über alle Maßen: "Er war schon als Spieler sehr leidenschaftlich, und das vermittelt er seiner Mannschaft." Der Gelobte selbst über seine fußballerische Idee: "Es ist einfach so bei Sechzig München: Die Zuschauer wollen ehrliche Arbeit sehen. Das versuchen wir, den Spielern einzuschleifen, in unsere DNA zu prügeln." Auf Giesings Höhen ist man sich einig: Der Biero-Stil kommt an.

Standards größtes Plus des TSV 1860

Sechzigs Standardstärke – Drei Maß: Mit das größte Plus des TSV und auch am Samstag wieder eine Waffe. Zuletzt bei Hansa Rostock gelangen erneut zwei 1860-Treffer nach Standards. Insgesamt wurden so neun der 15 Tore erzielt. Beides ist jeweils Liga-Bestwert. Sportchef Günther Gorenzel: "Der Dank geht an das ganze Standard-Team: Co-Trainer Oliver Beer als Federführenden, unsere kopfballstarken Spieler, Phillipp Steinhart und die anderen Schützen, die Bälle enorm gefährlich bringen."

Zusammenarbeit mit Investor Ismaik – Eine Maß: Sechzigs Wiedergeburt verlief bisher mehr als gut. Wären da nicht die Differenzen mit Hasan Ismaik. Zuletzt wurde eine längst überfällige Aufsichtsratssitzung seitens Ismaiks Bruder und Aufsichtsratsvorsitzenden Yahya Ismaik wieder abgesagt. In dieser hätten Zukunftspläne und auch das zwar noch weit entfernte, nach starkem Saisonauftakt aber nicht mehr unerreichbare Szenario eines Löwen-Durchmarsches besprochen werden. Wann planen die Sechzger die nächste Saison?

