München - Belagerung, Pyro-Eklat, derbste Beschimpfungen – das Hinspiel der Relegation zwischen dem TSV 1860 und dem 1. FC Saarbrücken hatte es in sich. Auch für das Rückspiel am Sonntag in Giesing (14 Uhr, im AZ-Liveticker) wird eine aufgeladene Stimmung erwartet. Die AZ erklärt die Brennpunkte: