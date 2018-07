München - Er bleibt, macht weiter. Joachim Löw nimmt die Herausforderung an, will seinen bis 2022 gültigen Vertrag als Bundestrainer erfüllen – trotz des historisch schlechten Abschneidens bei der WM in Russland. Nach der Vorrunde war Endstation für den Titelverteidiger, aber nicht für Löw. Der 58-Jährige will seinen Weg weitergehen, seine – eine veränderte? – Mannschaft auf die EM 2020 und auf die WM in vier Jahren in Katar vorbereiten.