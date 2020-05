München - Sie sind schon eine eigenartige Angelegenheit, diese Geisterspiele. In den Strafenkatalogen der Verbände werden Spiele unter Ausschluss von Zuschauern stets als eine der schärfsten Sanktionen für Fans und Vereine geführt. In normalen Zeiten mag das auch gelten, doch was ist in diesen Wochen schon normal?