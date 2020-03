Dreesen: FC Bayern kann auch Krisen meistern

In finanzieller Hinsicht sehen sich die Münchner gewappnet. "Der FC Bayern hat sicher gut gewirtschaftet in den vergangenen Jahren, was ihn in die Lage versetzt, auch Krisen zu meistern", sagte Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen. Er fügte aber auch an: "Auch der FC Bayern - wie jedes andere Unternehmen in Deutschland auch - muss bei einer länger andauernden Krise eine noch schwierigere Situation bewältigen."