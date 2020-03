Drückt Corona den Preis für Kai Havertz?

Einigkeit herrscht derweil in der Personalie Kai Havertz. Der Spielmacher von Bayer Leverkusen befindet nach einem Durchhänger in der Hinrunde wieder in absoluter Top-Form und war in 13 Partien im aktuellen Kalenderjahr an 14 Treffern direkt beteiligt (acht Tore, sechs Vorlagen). Selbst in Leverkusen hat man wenig Hoffnung auf einen Verbleib des 20-Jährigen über den Sommer hinaus, wie Trainer Peter Bosz zuletzt zugab. "Havertz ist im kommenden Sommer nicht mehr zu halten. Das wird ein Transfer von 100 Millionen. Was sage ich: mehr als 100 Millionen", erklärte der Niederländer noch vor wenigen Tagen dem "Algemeen Dagblad".