München Die ersten beiden Trophäen brachte Hansi Flick höchstpersönlich vorbei. Gleich am Montagvormittag machte sich der Trainer von Bayern München auf in das vereinseigene Museum unter dem Dach der Allianz Arena, den DFB-Pokal stellte er in der Ausstellung für die nationalen Errungenschaften auf eine Säule, die Meisterschale legte er daneben in eine Vitrine. Den angrenzenden Raum blieb einstweilen verschlossen: Dort stehen auch die Erinnerungen an die großen internationalen Erfolge.