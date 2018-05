Süle mit bemerkenswerter Tor-Statistik

Süle traf in Augsburg, gegen Bremen und nun in Köln jeweils ins eigene Tor. Der Treffer im Rhein-Energie-Stadion war dabei besonders kurios. Nach einer Kölner Flanke bekommt der Innenverteidiger den Ball an den Fuß, von dort springt er in hohem Bogen, unhaltbar für Sven Ulreich, ins linke, obere Eck des Bayern-Gehäuses.