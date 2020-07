Von daher sei man entgegen der traditionell hohen Erwartungen mancher Fans weit davon entfernt, den Aufstieg in die Zweite Liga als Saisonziel auszurufen: "Jetzt gilt es, eine sehr, sehr realistische Erwartungshaltung an den Tag zu legen." Der Österreicher muss es neben dem neuen Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer am besten wissen: Die Löwen befinden sich in der Corona-Klemme.