Treffen in Sandringham "Megxit": Was bringt der Krisengipfel zwischen der Queen und Harry?

Bei den Gesprächen am Montag sollen dem Bericht zufolge auch Harrys Vater, Thronfolger Prinz Charles (71), und sein Bruder Prinz William (37) anwesend sein. Laut "The Sun" könnte Meghan, die sich in Kanada aufhält, telefonisch zugeschaltet werden. Palastinsider erwarten von dem Treffen aber offenbar noch keine konkreten Ergebnisse. Der Royal-Experte der BBC, Jonny Dymond, hofft demnach jedoch, dass die Gespräche zu einem "nächsten Schritt" führen, wie die Beziehung des Sussex-Paares zur königlichen Familie in Zukunft aussehen könnte. Der Wunsch der Queen ist es angeblich, innerhalb weniger Tage eine Lösung zu finden. Dafür seien aber "gewaltige Hindernisse" zu überwinden, so Dymond.