Trauer und Vorfreude Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ihr letzter Tag als Senior Royals

Was wir vermissen werden

Vermissen werden wir eines der beiden royalen Traumpaare ihrer Generation und die eine Hälfte der "Fab Four", wie das Herzogenpaar Sussex zusammen mit Harrys Bruder, Prinz William (37), und dessen Ehefrau, Herzogin Kate (38), genannt wurde. Spannend war dabei immer auch die Annäherung zwischen den beiden in die königliche Familie eingeheirateten Frauen. Mal wirkte es nach Harmonie, häufiger jedoch nach höflicher Distanz. Insbesondere bei diversen Events auf Insel wird der gewitzte Rotschopf Prinz Harry fehlen, mit dem so viele Menschen von Geburt an mitgelacht, mitgelitten und mitgefiebert hatten.