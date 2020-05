München - Bayern-Präsident Herbert Hainer unterstrich in Bezug auf Transfers, dass zunächst Vertragsverlängerungen mit Profis wie Manuel Neuer, David Alaba oder Thiago Priorität hätten. Die drei sollen nach Vereinswunsch über 2021 hinaus bleiben. "Es ist aber nicht nur in unserem Machtgefüge, die Spieler müssen ja auch zustimmen", sagte Hainer am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1". "Manche machen sich Gedanken über das Karriereende, wo sie spielen wollen. Wollen sie noch mal irgendwo anders hin?"