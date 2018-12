Hernandez wäre Bayerns teuerster Transfer jemals

Klar ist aber, dass im Januar Gespräche über einen Wechsel fortgesetzt würden. Laut "AS" werde Hernández aller Voraussicht nach bis zum Ende der Saison bei Atlético, mit denen er vergangene Saison in der Europa League triumphierte, spielen. Mit der Ablöse von 80 Millionen wäre der Franzose neuer Rekordtransfer der Bayern. Bisher hatten die Münchner als Höchstsumme 41,5 Millionen Euro für Corentin Tolisso, der zusammen mit Hernández 2018 bei der WM in Russland den Titel geholt hat, ausgegeben. "Top-Qualität hat seinen Preis", sagte Rummenigge.