Der Kniefall vor seinem Klub und den Bossen war noch tiefer: "Ich werde mich in Zukunft zurückhalten." Doch was soll er machen, wenn er seinen Job behalten will? Schweigen und siegen. Kovac versicherte, was er gesagt habe, habe "seine Richtigkeit" und sei "absolut verifiziert". Denn: "Ich sage immer die Wahrheit." Und zu oft, was er denkt – in Bayerns Machtgefüge eher schwierig.

Rein inhaltlich steht er zu seiner Aussage, weiß aber, dass er Etikette wie Hierarchie nicht eingehalten hat. Dass man nicht über Spieler von anderen Klubs rede, sei "im Übrigen auch eine Fifa-Vorgabe", schrieb ihm Rummenigge ins Lehrbuch.

Uli Hoeneß dankt ab: Problem für Niko Kovac?

Dabei war es Rummenigge selbst, der Anfang Juli betonte, man sei bei Sané "bereit und am Ball". Auch weil der Druck der Öffentlichkeit aufgrund des Transferstaus von Tag zu Tag stieg, baggerte Bayern öffentlich an Sané. Erst vor zwei Wochen machte sich Rummenigge über Guardiola und City lustig, als er sagte: "Ich weiß nicht, ob Pep alles weiß, was in seinem Klub vorgeht." Was den Engländern sauer aufstieß. Wie nun die Kovac-Aussagen. Dünnes Eis allerorten.

Die "Bild" will erfahren haben, dass Bayern sowohl Sané als auch City offizielle Angebote vorgelegt hat. Um den Transfer zu retten, sei Kovac im TV vorgeführt worden.

Aktuell will Rummenigge Stärke demonstrieren. Kovac-Förderer Uli Hoeneß dankt Ende November ab. Keine guten Aussichten. Mann über Bord könnte es bei der nächsten sportlichen Krise heißen. In der nach oben offenen Kalle-Skala steht dem Trainer zwei Wochen vor Saisonbeginn das Wasser bis zum - sagen wir - Brustkorb.

Bemerkenswert ist: Kovac selbst hat den Hals offenbar noch nicht voll.

