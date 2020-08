Beim Kampf um die internationalen Toptalente, der aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie härter werden dürfte, wollen die Münchner in Zukunft noch erfolgreicher sein. Mit der Verpflichtung von Tanguy Nianzou (18/zuvor Paris Saint-Germain) gelang ihnen ein Coup, der Schotte Aaron Hickey (18) von Hearts of Midlothian könnte der nächste junge Neuzugang werden.

Hoeneß sieht die Bayern-Philosophie als überlegen an. Mit dem aktuellen Modell könne Dortmund die "letzten zehn Prozent" in wichtigen Spielen nicht abrufen. Bei Bellingham werde man etwa sehen, so Hoeneß, "wenn der gut spielt, wie schnell dann über Interesse von außen geredet wird. Ich würde das nicht so machen. Ich würde der Öffentlichkeit, aber auch meinen eigenen Leuten sagen: Das ist unser Spieler, und wenn der gut spielt, der bleibt. Auch wenn ich hundert Millionen kriege."

Nach Hoeneß-Attacke: BVB kontert mit Arroganz-Vorwurf

Als positives Beispiel nannte Hoeneß Robert Lewandowski. "Der saß im Sommer vor zwei Jahren hier bei mir und sagte, Herr Hoeneß, Sie müssen unbedingt mit Herrn Zahavi reden. Das war sein neuer Berater. Ich sagte: 'Ja, gern, mein nächster Termin ist der 3. September.'" Also nach der Wechselperiode, Lewandowski verlängerte schließlich bei Bayern. Für Stars wie Lewy müsse gelten: "Ich bin Bayern forever."

Die Reaktion aus Dortmund folgte prompt. BVB-Sportchef Michael Zorc bezeichnete Hoeneß’ Sätze in seinem Statement gegenüber mehreren Medien als "ziemlich arrogant" und "de facto falsch. Grundsätzlich: Wenn man jedes Jahr 250 Millionen Euro mehr in der Tasche hat, lässt es sich mit vollen Hosen gut stinken." Mit den Nettigkeiten ist es vorbei.

