München - Der FC Bayern macht es offiziell: Tanguy Kouassi wechselt nach München! Das Abwehr-Talent unterschrieb einen Vertrag bis 2024 an der Säbener Straße. Das gab der deutsche Rekordmeister am Mittwochvormittag bekannt. Sein Vertrag lief am 30. Juni 2020 aus – eine Ablöse müssen die Bayern-Bosse also nicht zahlen.