News vom 3. Juli: Verdacht auf "schwere Muskelverletzung" bei Karger

14.25 Uhr: Update! Nico Karger musste die heutige Vormittagseinheit abbrechen (siehe Eintrag 11.55 Uhr). Für den Offensivspieler schaut es nicht gut aus, es besteht der Verdacht auf eine "schwere Muskelverletzung" bei Karger, sagt Gorenzel: "Es ist ihm beim Torschuss voll reingeschossen." Gorenzel kritisiert in diesem Zusammenhang die vorschnelle Heranführung des Spielers an die Mannschaft. "Der Spieler wollte zu schnell zu viel, wir wollten zu schnell zu viel - und dann geht so ein Schuss nach hinten los." Karger reist aus dem Trainingslager ab, in München wird sich der 26-Jährige einer MRT-Untersuchung unterziehen - ihm droht wohl eine wochenlange Pause.