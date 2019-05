München - "Ich mache diesen Job noch zwei, drei Jahre", kündigte Uli Hoeneß im November an, dann wolle er die Geschicke des Vereins der nächsten Generation übergeben. An einen FC Bayern ohne den Namen Hoeneß werden sich die Fans aber wohl selbst dann nicht gewöhnen müssen. Die nächste Generation steht nämlich bereit - und soll zeitnah an höhere Aufgaben herangeführt werden.