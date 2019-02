Geringe Ambitionen: "Ich will Bestehen"

Bierofkas Ambitionen sind dabei ungleich geringer als an der Seitenlinie. "Mir geht’s in erster Linie ums Bestehen." Der Notenschlüssel hierfür sei "wie an der Uni: 15 Punkte sind das Beste und bedeuten Null Komma Sieben, also besser als eine glatte Eins. Die Note vier, also fünf Punkte, würden letztlich reichen." Vier gewinnt also, um es im Studenten-Slang auszudrücken.