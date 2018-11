Konkret sei es um das Verhalten der Auswechselspieler gegangen. So soll Kovac mit dem laschen Aufwärmen seiner Reservisten äußerst unzufrieden gewesen sein. Franck Ribéry setzte sich beispielsweise breitbeinig an die Werbebande, Jérôme Boateng legte sich entspannt auf den Boden. Eine professionelle Vorbereitung auf ein Spiel in Deutschlands höchster Spielklasse sieht anders aus.