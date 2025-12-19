Megasprung: Bayern-Senkrechtstarter hängt alle ab – nicht nur Musiala verliert

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Lennart Karl darf sich über eine deutliche Aufwertung freuen, Jamal Musiala und Harry Kane verlieren hingegen deutlich. Die aktuellen Marktwerte des FC Bayern.

Das Portal " " hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Auch die Werte einiger Bayern-Stars wurden dabei natürlich angepasst. Großer Gewinner des aktuellen Updates ist dabei Lennart Karl (17). Der Senkrechtstarter wird um sagenhafte 40 Millionen auf einen Gesamtmarktwert von 60 Millionen Euro aufgewertet.

Tom Bischof (20), Aleksandar Pavlovic (21) und Dayot Upamecano (27) steigern sich jeweils um zehn Millionen und haben jetzt neue Marktwerte in Höhe von 40, 65 bzw. 70 Millionen Euro. Auch Abwehrspieler Konard Laimer (28) kann seinen Wert um sieben Millionen Euro auf 32 Millionen Euro anheben.

Musiala und Kane die größten Verlierer

Einige Bayern-Stars verlieren hingegen deutlich an Marktwert. Die größten Verlierer sind Jamal Musiala (22) und Harry Kane (32). Beide büßen jeweils zehn Millionen ein und haben nun neue Werte von 130 sowie 65 Millionen Euro. Somit muss sich Musiala ab sofort die Spitzenposition im internen FCB-Ranking mit Michael Olise (24) teilen, dessen Wert unberührt blieb. Min-jae Kim (29) und Leon Goretzka werden jeweils um sieben Millionen Euro auf 25 bzw. 15 Millionen Euro herabgestuft.

Nicolas Jackson (24) und Joshua Kimmich (30) verlieren beide fünf Millionen Euro und haben nun neue Werte von 45 und 40 Millionen Euro. Sacha Boey (25) muss einen Verlust von drei Millionen Euro auf 15 Millionen Euro hinnehmen. Serge Gnabry (30) und Raphael Guerreiro (31) büßen jeweils zwei Millionen ein und haben Werte von 20 sowie sechs Millionen Euro.

Manuel Neuer 4 Millionen Euro Sven Ulreich 500.000 Euro Jonas Urbig 12 Millionen Euro Leon Klanac 150.000 Euro Dayot Upamecano 70 Millionen Euro Jonathan Tah 30 Millionen Euro Min-jae Kim 25 Millionen Euro Hiroki Ito 18 Millionen Euro Alphonso Davies 50 Millionen Euro Raphaël Guerreiro 6 Millionen Euro Josip Stanisic 32 Millionen Euro Sacha Boey 15 Millionen Euro Joshua Kimmich 40 Millionen Euro Aleksandar Pavlovic 65 Millionen Euro Leon Goretzka 15 Millionen Euro Tom Bischof 40 Millionen Euro Konrad Laimer 32 Millionen Euro Jamal Musiala 130 Millionen Euro Lennart Karl 60 Millionen Euro Michael Olise 130 Millionen Euro Serge Gnabry 20 Millionen Euro Luis Díaz 70 Millionen Euro Nicolas Jackson 45 Millionen Euro Harry Kane 65 Millionen Euro

