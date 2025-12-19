AZ-Plus
Megasprung: Bayern-Senkrechtstarter hängt alle ab – nicht nur Musiala verliert

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Lennart Karl darf sich über eine deutliche Aufwertung freuen, Jamal Musiala und Harry Kane verlieren hingegen deutlich. Die aktuellen Marktwerte des FC Bayern.
Christina Stelzl
Christina Stelzl |
Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.
Paulaner/FC Bayern 25 Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.
Manuel Neuer: 4 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Marco Bader 25 Manuel Neuer: 4 Mio. Euro – unverändert
Sven Ulreich: 500.000 Euro – unverändert
IMAGO / DeFodi Images 25 Sven Ulreich: 500.000 Euro – unverändert
Jonas Urbig: 12 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Markus Fischer 25 Jonas Urbig: 12 Mio. Euro – unverändert
Leon Klanac: 150.000 Euro – unverändert
IMAGO/Mladen Lackovic 25 Leon Klanac: 150.000 Euro – unverändert
Sacha Boey: 15 Mio. Euro – zuvor 18 Mio. Euro
IMAGO / Beautiful Sports 25 Sacha Boey: 15 Mio. Euro – zuvor 18 Mio. Euro
Josip Stanisic: 32 Mio. Euro – unverändert
IMAGO / MIS 25 Josip Stanisic: 32 Mio. Euro – unverändert
Min-jae Kim: 25 Mio. Euro – zuvor 32 Mio. Euro
IMAGO/ SVEN SIMON 25 Min-jae Kim: 25 Mio. Euro – zuvor 32 Mio. Euro
Jonathan Tah: 30 Millionen Euro – unverändert
IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg 25 Jonathan Tah: 30 Millionen Euro – unverändert
Dayot Upamecano: 60 Mio. Euro – zuvor 50 Mio. Euro
IMAGO/ MIS 25 Dayot Upamecano: 60 Mio. Euro – zuvor 50 Mio. Euro
Hiroki Ito: 25 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images 25 Hiroki Ito: 25 Mio. Euro – unverändert
Alphonso Davies: 50 Mio. Euro – unverändert
IMAGO 25 Alphonso Davies: 50 Mio. Euro – unverändert
Raphaël Guerreiro: 6 Mio. Euro – zuvor 10 Mio. Euro
IMAGO / Ulmer/Teamfoto 25 Raphaël Guerreiro: 6 Mio. Euro – zuvor 10 Mio. Euro
Joshua Kimmich: 40 Mio. Euro – zuvor 45 Mio. Euro
IMAGO / Laci Perenyi 25 Joshua Kimmich: 40 Mio. Euro – zuvor 45 Mio. Euro
Konrad Laimer: 32 Mio. Euro – zuvor 25 Mio. Euro
IMAGO / DeFodi Images 25 Konrad Laimer: 32 Mio. Euro – zuvor 25 Mio. Euro
Leon Goretzka: 15 Mio. Euro – zuvor 22 Mio. Euro
IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg 25 Leon Goretzka: 15 Mio. Euro – zuvor 22 Mio. Euro
Aleksandar Pavlovic: 65 Mio. Euro – zuvor 55 Mio. Euro
IMAGO / Ulmer/Teamfoto 25 Aleksandar Pavlovic: 65 Mio. Euro – zuvor 55 Mio. Euro
Lennart Karl: 60 Mio. Euro – zuvor 20 Mio. Euro
IMAGO / DeFodi Images 25 Lennart Karl: 60 Mio. Euro – zuvor 20 Mio. Euro
Tom Bischof: 40 Mio. Euro – zuvor 30 Mio. Euro
IMAGO 25 Tom Bischof: 40 Mio. Euro – zuvor 30 Mio. Euro
Jamal Musiala: 130 Mio. Euro – zuvor 140 Mio. Euro
IMAGO/Jose Breton 25 Jamal Musiala: 130 Mio. Euro – zuvor 140 Mio. Euro
Serge Gnabry: 20 Mio. Euro – zuvor 22 Mio. Euro
IMAGO/ MIS 25 Serge Gnabry: 20 Mio. Euro – zuvor 22 Mio. Euro
Michael Olise: 130 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/ MIS 25 Michael Olise: 130 Mio. Euro – unverändert
Luis Díaz: 70 Mio. Euro – unverändert
IMAGO / MIS 25 Luis Díaz: 70 Mio. Euro – unverändert
Nicolas Jackson: 45 Mio. Euro – zuvor 50 Mio. Euro
IMAGO/Grzegorz Wajda 25 Nicolas Jackson: 45 Mio. Euro – zuvor 50 Mio. Euro
Harry Kane: 65 Mio. Euro – zuvor 75 Mio. Euro
IMAGO / Sports Press Photo 25 Harry Kane: 65 Mio. Euro – zuvor 75 Mio. Euro

Das Portal "transfermarkt.de" hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Auch die Werte einiger Bayern-Stars wurden dabei natürlich angepasst. Großer Gewinner des aktuellen Updates ist dabei Lennart Karl (17). Der Senkrechtstarter wird um sagenhafte 40 Millionen auf einen Gesamtmarktwert von 60 Millionen Euro aufgewertet.

Tom Bischof (20), Aleksandar Pavlovic (21) und Dayot Upamecano (27) steigern sich jeweils um zehn Millionen und haben jetzt neue Marktwerte in Höhe von 40, 65 bzw. 70 Millionen Euro.  Auch Abwehrspieler Konard Laimer (28) kann seinen Wert um sieben Millionen Euro auf 32 Millionen Euro anheben. 

Musiala und Kane die größten Verlierer

Einige Bayern-Stars verlieren hingegen deutlich an Marktwert. Die größten Verlierer sind Jamal Musiala (22) und Harry Kane (32). Beide büßen jeweils zehn Millionen ein und haben nun neue Werte von 130 sowie 65 Millionen Euro. Somit muss sich Musiala ab sofort die Spitzenposition im internen FCB-Ranking mit Michael Olise (24) teilen, dessen Wert unberührt blieb. Min-jae Kim (29) und Leon Goretzka werden jeweils um sieben Millionen Euro auf 25 bzw. 15 Millionen Euro herabgestuft.

Nicolas Jackson (24) und Joshua Kimmich (30) verlieren beide fünf Millionen Euro und haben nun neue Werte von 45 und 40 Millionen Euro. Sacha Boey (25) muss einen Verlust von drei Millionen Euro auf 15 Millionen Euro hinnehmen. Serge Gnabry (30) und Raphael Guerreiro (31) büßen jeweils zwei Millionen ein und haben Werte von 20 sowie sechs Millionen Euro.

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro
Sven Ulreich 500.000 Euro
Jonas Urbig 12 Millionen Euro
Leon Klanac 150.000 Euro
Dayot Upamecano 70 Millionen Euro
Jonathan Tah 30 Millionen Euro
Min-jae Kim 25 Millionen Euro
Hiroki Ito 18 Millionen Euro
Alphonso Davies 50 Millionen Euro
Raphaël Guerreiro 6 Millionen Euro
Josip Stanisic 32 Millionen Euro
Sacha Boey 15 Millionen Euro
Joshua Kimmich 40 Millionen Euro
Aleksandar Pavlovic 65 Millionen Euro
Leon Goretzka 15 Millionen Euro
Tom Bischof 40 Millionen Euro
Konrad Laimer 32 Millionen Euro
Jamal Musiala 130 Millionen Euro
Lennart Karl 60 Millionen Euro
Michael Olise 130 Millionen Euro
Serge Gnabry 20 Millionen Euro
Luis Díaz 70 Millionen Euro
Nicolas Jackson 45 Millionen Euro 
Harry Kane 65 Millionen Euro

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.

