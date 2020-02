Spiel gegen Waldhof Mannheim: Neue Chance auf Punkte

Dabei hatte der TSV in einem flotten und chancenreichen Duell in der GGZ-Arena beste Gelegenheiten, die Weichen früh auf einen Auswärtsdreier zu stellen: Dennis Erdmann scheiterte nach einer Ecke per Kopf (9.), Mölders mit einem abgefälschten Schuss am Pfosten (10.), Dennis Dressel nach einer Traum-Kombination am Schlussmann Johannes Brinkies (21.). Auch der erneut starke Spielmacher Efkan Bekiroglu schoss aus der Distanz knapp am Tor vorbei (13.) und scheiterte mit einem Freistoß an Brinkies (32.). Ein Treffer von Prince Owusu wurde aufgrund eines Schubsers des Torjägers zurückgepfiffen (36.).