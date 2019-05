Tochter von Andrea Berg: Lena schickt Grüße

Sie hat eine Videobotschaft an ihre geliebte Mutter: "Hallo Mama, vor nicht einmal vier Wochen haben wir hier die VÖ (Veröffentlichung des Albums, Anm. d. Redaktion) gefeiert. Jetzt hast du bereits Gold in Deutschland und in Österreich. Wir lassen es hier noch ein bisschen krachen. Liebe Grüße aus Kleinaspach nach Berlin." Andrea Berg kann es kaum fassen, guckt sichtlich gerührt auf den Monitor und kann dann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.