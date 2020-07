Seit knapp vier Monaten residieren Harry und Meghan nun schon fernab des britischen Königshauses in den USA. Doch die Wogen scheinen bei Weitem noch nicht geglättet. Jetzt könnte die nächste Spitze in Richtung Meghan kommen: Zur Feier ihres 39. Geburtstag am 4. August sollen laut "Daily Mail" nämlich nicht wie üblich die Glocken des Westminster Abbey für sie läuten.